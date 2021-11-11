Elazığ GSİM'den Gelin Çocuklar Projesi

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce başlatılan Gelin Çocuklar Projesi kapsamında öğrenciler, Çok Amaçlı Spor Merkezini gezdi.

Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu öğrencileri Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Çok Amaçlı Spor Merkezini ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler Çok Amaçlı Spor Merkezinde yeni açılan Genç Ofisi gezme fırsatı buldu. Gençlik liderleri ve gönüllü gençler ile mini golf, matrak, floor curling, halka oyunu gibi oyunlar oynayan çocuklar daha sonra Çok Amaçlı Spor Merkezindeki boks salonu, jimnastik salonu, tekvando salonu ve güreş salonunu ziyaret ederek spor branşları hakkında bilgiler aldı.

"Geleneksel hale getireceğiz"

Çok Amaçlı Spor Merkezi tesis amiri Oktay Arık ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Öğrencilerimizi misafir ettik. İl Müdürümüz Abdulsamet Eren'in talimatıyla kapılarımızı açtık. Buradan bütün okullarımıza çağrımız Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesisleri çocuklarımıza gençlerimize her zaman açıktır. Buradaki amacımız deprem ve pandemiden dolayı sıkıntı yaşayan çocuklarımızın geçmişe yönelik olumsuz anılarını silmek. Burada Gençlik Merkezimiz tarafından açılan genç ofisin tanıtımını yapmak ve imkanlarından faydalandırmak. Başarılı sporcuların hangi ortamlardan çıktığını ve hangi salonlarda olimpiyatlara gittiğini bir nebze olsun çocuklarımıza göstermek için bu projeyi uyguladık ve geleneksel hale getireceğiz. Elazığ'da salonlarımızı görmeyen gencimiz kalmayacak" dedi.

"Gençlerimizi belli branşlarla tanıştıracağız"

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ise "Başlattığımız 'Gelin Çocuklar Projesi' ile çocuklarımızı monotonluktan kurtarıp gerçekleştireceğimiz faaliyet ve etkinliklerle çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine büyük katkı sağlayacağız. Gelin Çocuklar Projesi ile talep eden okullarımızı velilerimizin ve okullarımızdaki öğretmen ve idarecilerinde yönlendirmesiyle Gençlik Merkezlerimiz ve spor tesislerimizde ağırlayacağız. Tabi bu projemiz artarak devam edecektir. Bu yıl içerisinde birçok okulumuzu tesislerimizde sporun belirli branşlarıyla tanıştıracağız inşallah. Sporla tanışmayan hiçbir çocuğumuzun kalmaması bizler için çok önemli" diye konuştu. - ELAZIĞ