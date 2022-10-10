Elazığ haber! Elazığ 1. Amatör Küme bol gollü başladı

Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. Müsabakalarda fileler 41 kez havalandı.
Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu başladı. Filelerin 41 kez havalandığı ilk hafta maçları sonunda Rüstempaşaspor, Elazığ Şekerspor'u 7-1'lik skorla, Karakoçan 1985 ise deplasmanda Arıcaspor'u 6-0'lık skorla yendi.
İlk hafta 12 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak olan Yeni Mahalle - Yolspor maçıyla tamamlanacak.
İlk hafta maçlarında geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 1. Amatör Küme'ye yükselen Harputspor, Rüstempaşaspor, Kovancılar Esnafspor ve Doğukent Gençlikspor'a düzenlenen törenlerle kupaları verildi. - ELAZIĞ
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