Elazığ haber! Elazığ 1. Amatör Küme bol gollü başladı - Son Dakika
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Elazığ haber! Elazığ 1. Amatör Küme bol gollü başladı

10.10.2022 12:48
Elazığ haber! Elazığ 1. Amatör Küme bol gollü başladı

Elazığ gelişmesine göre Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. Müsabakalarda fileler 41 kez havalandı.

Elazığ 1. Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu başladı. Filelerin 41 kez havalandığı ilk hafta maçları sonunda Rüstempaşaspor, Elazığ Şekerspor'u 7-1'lik skorla, Karakoçan 1985 ise deplasmanda Arıcaspor'u 6-0'lık skorla yendi.

İlk hafta 12 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanacak olan Yeni Mahalle - Yolspor maçıyla tamamlanacak.

İlk hafta maçlarında geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 1. Amatör Küme'ye yükselen Harputspor, Rüstempaşaspor, Kovancılar Esnafspor ve Doğukent Gençlikspor'a düzenlenen törenlerle kupaları verildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ haber! Elazığ 1. Amatör Küme bol gollü başladı - Son Dakika

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