TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 7 hafta sonunda 4 puan toplayan 23 Elazığ FK'da Teknik Sorumlu Ender Çınar ile yollar ayrıldı. Son olarak deplasmanda Turgutluspor'a 4-1 yenilen Elazığ ekibinde Teknik Sorumlu Ender Çınar görevi bırakma kararı aldı. Hafta sonu Darıca Gençlerbirliği 'yle karşılaşacak olan bordo-beyazlı ekip çalışmalarını yeni teknik direktör belirlenene kadar yardımcı antrenör Samet Erdem nezaretinde sürdürecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Elazığ haberi! 23 Elazığ FK'da Çınar dönemi bitti - Son Dakika

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