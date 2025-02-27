Elazığ Hokey Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Elazığ Hokey Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Elazığ Hokey Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Elazığ GSK Hokey Takımı, Gaziantep'te kazandığı iki maçla çeyrek finale yükseldi.

27.02.2025 15:26
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Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımı, Gaziantep'te düzenlenen 2. lig play-off maçlarını tamamladı. Müsabakaya C grubunda başlayan takım ilk maçında elenirken diğer iki maçı kazanıp son 16 ya yükseldi.

Elazığ GSK Hokey takımı 24- 28 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen 2. lig play-off maçlarını tamamladı. Müsabakaya C grubunda başlayan takım ilk maçında elenirken diğer iki maçı kazanıp son 16 ya yükseldi. Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımı, henüz daha çok genç ve tecrübesiz olmasına rağmen Gaziantep'te düzenlenen müsabakada gösterdiği üstün çaba ve gayretler neticesinde son iki maçı kazanarak çeyrek finale katılmaya hak kazandı.

Takım kurulduğunda sporcu bulmakta zorlandıklarını ifade eden Elazığ Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Alicem Yıldırım, "Takımımızın henüz daha çok genç sporculara sahip olması ve henüz yeteri kadar tecrübeye sahip olmamalarına rağmen, Gaziantep'te düzenlenen müsabakada karşımızdaki yılların emeği ve tecrübesi olan takımları yenerek çeyrek finale katılmaya hak kazandık.Asıl hedefimiz hem milli takıma sporcu yetiştirmek hem de üs liglere çıkmak olacaktır" dedi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Gün geçtikçe Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımımız üstün başarılara imza atmaya devam ediyor. İlimizi temsil eden takımımızın tamamı Elazığlı olup, ligin en genç takımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Elazığ Gençlik Spor Kulübü Hokey takımımız 24-28 Şubat tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen 2.lig play-off için sıkı bir çalışma yürütüp çeyrek finale katılmaya hak kazandılar. Takımımıza katılım sağlayacakları çeyrek final müsabakalarında başarılar diliyoruz " denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ Hokey Takımı Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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