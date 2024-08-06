Elazığ İl Özel İdaresi Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor

Spor

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları, bu sene de yoğun bir ilgi görüyor.

Okulların kapanmasıyla birlikte gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilmelerini sağlayan yaz spor okulları, ayrıca telefon ve tablet gibi bağımlılık oluşturabilecek davranışlardan da çocukları uzaklaştırıyor. Spor ve teknoloji alanlarında faaliyet veren Elazığ İl Özel İdaresi yaz spor okulunda 24 Haziranda başlayan spor alanında basketbol, futbol, tenis, yüzme, binicilik, okçuluk ve kalecilik eğitimi verilirken, temmuz ve ağustos olmak üzere 2 grupta faaliyet veren teknoloji alanında ise model roket eğitimi, kodlama, dron eğitimi, doğa okulu ile akıl ve zek oyunları branşlarında eğitimler veriliyor. - ELAZIĞ