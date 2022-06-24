Elazığ İl Özel İdarespor futbolcu seçmeleri yapacak

Türk futboluna birçok sporcu kazandıran İl Özel İdaresi Spor Kulübü tarafından, futbolcu seçmeleri yapılacak.

Elazığ futbolunun alt yapıdan çıkardığı oyuncularıyla ünlenen takımı İl Özel İdarespor, futbolcu seçmeleri yapacak. Önceki sezonlarda yapılan seçmelerle birçok sporcuyu lisans çıkararak alt yapısına alan ve daha sonra ise bu isimleri Türk futboluna kazandıran Elazığ İl Özel İdarespor Kulübü, yapılacak olan seçmelerle yeni yetenekleri bünyesine katmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda 2006-2007-2008-2009-2010-2011 ve 2012 yaş gruplarında gerçekleştirilecek olan futbolcu seçimleri 26 Haziran Pazar ve 27 Haziran Pazartesi günleri saat 17.00'da yapılacak.

İl Özel İdarespor kompleksinde yapılacak olan futbolcu seçmeleri için Yıldızbağları Karaçalı Çeşmesi, Tofaş kavşağı, Abdullahpaşa giriş kavşağı, Misland yol ayrımı kavşağı, Doğukent Şehit Fethi Sekin Hastanesi kavşağı, Akbulut benzinlik karşısı, itfaiye kavşağı, Yimpaş kavşağı, İstasyon Caddesi Öz Dostlar fırını önü, Ahmet Aytar Meydanı, Kültür Park ve stadyum altı, Hazardağlı İlkokulu önünden servis kaldırılacak.

Futbolcu seçmelerine katılmak isteyen sporcuların, seçmelere kendi malzemeleriyle gelmeleri gerekiyor. - ELAZIĞ