Elazığ Karakoçan FK futbolcu seçmeleri yapacak - Son Dakika
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Elazığ Karakoçan FK futbolcu seçmeleri yapacak

17.07.2022 12:46
Elazığ Karakoçan FK futbolcu seçmeleri yapacak

Elazığ Karakoçan FK, altyapı futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek.

Elazığ Karakoçan FK, altyapı futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ temsilcilerinden HD Elazığ Karakoçan FK, futbolcu seçmeleri yapacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre 12-16 yaş arası futbolcu adayları için gerçekleştirilecek. Kulüp tesislerinde yapılacak olan seçmelerde adaylar antrenör Mehmet Temin ve Ufuk Yalçınkaya tarafından eğitime tabi tutulacak.

2006, 2007 ve 2008 doğumlu adaylar 18 Temmuz Pazartesi, 2009-2010 doğumlular ise 18 Temmuz Salı günü saat 17.00'da hünerlerini sergileme fırsatı bulacak. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığ Karakoçan FK futbolcu seçmeleri yapacak - Son Dakika

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