TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığ Karakoçan FK, İsviçre'nin Widnau takımından Ceyhun Tüccar'ı kadrosuna kattı. 1998 Avusturya doğumlu Ceyhun, Aka Rapid altyapısında başlayan futbol kariyerinde FAC, Rapid Wien II, Stripfing gibi takımlarda forma giydikten sonra geçtiğimiz sezonu İsviçre ekibi FC Widnau'da tamamladı. Türk asıllı Avusturyalı oyuncu, kariyerinde 5 kez Avusturya U19 Milli Takım forması da giydi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Karakoçan, İsviçre, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Elazığ Karakoçan'a gurbetçi kanat - Son Dakika

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