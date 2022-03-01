Elazığ SYSK, Mersin'den eli boş döndü - Son Dakika

Geçtiğimiz hafta evinde Oğuzeli HEM'i farklı yenen Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, bu hafta konuk olduğu lider Mersin Büyükşehir Belediyespor'a 28-21 yenildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu 14. hafta maçında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta evinde karşılaştığı, Oğuzeli HEM'i 33-21 yenen Elazığ SYSK, bu haftayı yenilgiyle tamamladı. Mersin Yenişehir Spor Salonunda oynanan maçın ilk yarısını 13-11 önde tamamlayan ev sahibi takım, maçı da 28-21 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Elazığ ekibi bu yenilgiyle 17 puanla 4. sırada kalırken, Mersin Büyükşehir Belediyespor puanını 24'e yükseltti. - ELAZIĞ