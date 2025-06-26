Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası\'ndan Elazığspor\'a 10 Milyon TL Daha Destek

Elazığspor'un her zaman yanında olacağını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Yardım kampanyasında 23 milyon TL para toplamıştık. Bu 23 milyonun 10 milyon TL'sini yönetimimize ve futbolcularımıza takdim etmiştik. Salı günü bir 10 milyon TL daha çeklerinize takdim edeceğim" dedi.

Elazığspor Kulüp Başkanı Ahmet Feti Yılmaz 2024-2025 sezonunda Elazığspor'a yapmış olduğu desteklerden dolayı Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. Başkan Alan'ın bir ağabey olarak desteklerini eksik etmediğini dile getiren Başkan Yılmaz, "Bir sezonu geride bıraktık. Sezon içerisinde her daim bizlerin yanında olan çok kıymetli TSO Başkanım İdris Alan ağabeyimi hep yanımızda gördük. Hep dik duruşunu bize karşı gösterdi. Hiçbir zaman yardımlarını, elini bizim üzerimizden çekmedi. O yüzden kendisine şükranlarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum" diye konuştu.

Elazığspor'un her zaman yanında olacağını ifade eden Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bu jestinizden dolayı, bu nazik plaketinizden dolayı odam ve şahsım adına sizlere teşekkür ediyorum. 2024-2025 döneminde Elazığpor için hep birlikte Elazıspor başkanımız, yönetimi, TSO yönetimi, Elazığ Belediye başkanımızla birlikte bir kader birliği yaptık. Yani bu takım şampiyon olacak dedik ama olmadı. Hiç önemli değil. Hayat devam ediyor. Önümüzde 2025-2026 sezonunda takımın iskeletini bozmazsanız, bir iki güzel transfer yaparsanız bu takım neden şampiyon olmasın. Hem de zevkli bir şekilde ezici bir çoğunlukla şampiyon oluruz. Ben TSO olarak Elazığ'ın en büyük markası yani en büyük sivil toplum kuruluşu olan Elazığspor'un her zaman yanında olacağımı ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

Elazığspor'a geçtiğimiz aylarda bir yardım kampanyası düzenlediklerini ifade eden Başkan Alan, "Bu yardım kampanyasında 23 milyon TL para toplamıştık. Bu 23 milyonun 10 milyon TL'sini yönetimimize ve futbolcularımıza takdim etmiştik. Allah nasip ederse şu an Ahmet başkanıma da ifade ediyorum. Salı günü bir 10 milyon TL daha çeklerinize takdim edeceğim. Bizim üzerimize de bu yük kalkmış olsun. Kamuoyu da bir şekilde bilinçlensin. Kamuoyunda da bir yanlış algı olmasın. O hesap valilikle birlikte açmış olduğumuz bir hesap. Biz bu paraları da futbolcu kardeşlerimize vermiştik. Bu futbolculara da anasının ak sütü gibi helal olsun diyor teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ