Elazığ TSO, Elazığspor'a 500 bin TL destek veriyor - Son Dakika
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Elazığ TSO, Elazığspor'a 500 bin TL destek veriyor

Elazığ TSO, Elazığspor\'a 500 bin TL destek veriyor

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Elazığspor'a geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da 500 bin TL destek vereceklerini açıkladı. Başkan Alan, takımın şampiyon olma hedefine ulaşması için güçlü bir kadro oluşturulması gerektiğini belirtti ve diğer kurum ve iş insanlarına da destek çağrısında bulundu.

29.07.2024 16:12
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Elazığspor'a geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da yardım ve destekleri sürdürdüklerini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Yükseldiği ikinci ligde güçlü bir kadro kurarak şampiyon olma hedefi taşıyan Elazığspor'a, Elazığ TSO olarak 500 bin TL destek veriyoruz" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığspor'un bu sezon da başarı göstererek 3-2-1 hedefine ulaşması adına önemli bir destek sözü verdi.

Başkan Alan, Elazığspor'un yeni transferler yaparak güçlü bir takım oluşturulması amacıyla takıma 500 bin TL'lik bir destek sağlayacaklarını ifade ederek diğer kamu ve özel kurumlara örnek olacak önemli bir katkı sundu.

Geçtiğimiz sezon da Elazığspor'u yalnız bırakmadıklarını, maddi desteklerle birlikte final maçına başta otobüs tahsisi olmak üzere birçok katkı sunduklarını ifade eden Başkan Alan, "Şehrimizin gözbebeği ve en önemli marka değeri olan Elazığspor'a geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da yardım ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Yükseldiği ikinci ligde güçlü bir kadro kurarak şampiyon olma hedefi taşıyan Elazığspor'a, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 500 bin TL destek veriyoruz. Kombine bilet ve nakdi yardım olarak yapacağımız bu destekle, takımımın şampiyonluk geleneğini bu yıl da sürdüreceğine ve yüz akımız olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Elazığspor'un yükseldiği ligde de başarılarına devam etmesi ve yeni bir şampiyonluk sevincini ilimize yaşatması için güçlü bir kadro oluşturması gerektiğine dikkat çeken Alan, "Yeni sezonda da şehir olarak takımıza güç ve destek vermeliyiz. Bu konuda kamu kurumları yanında, ilimizde yatırımları olan iş insanlarımız ile hemşerilerimizin de gerekli destekleri vereceklerine ve takımlarına daha güçlü sahip çıkacaklarına inanıyorum. Şehirle ilgili konularda her zaman birlik olmayı başaran ve bu konuda birçok şehre örnek olan Elazığ halkının, takımına bu yıl da sahip çıkacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığ TSO, Elazığspor'a 500 bin TL destek veriyor - Son Dakika

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