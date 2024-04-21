Elazığ\'da 17 yaşındaki Evindar Demirbağ, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu

Elazığ'da yaşayan 17 yaşındaki Evindar Demirbağ, öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı bilek güreşinde, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
Kaya Karakaya Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Eyyüp Genç, 2 yıl önce yeteneğini fark ettiği Evindar Demirbağ'ı bilek güreşine yönlendirdi.
Kısa sürede kendini geliştiren ve "sen yapamazsın diyenlere inat" öğretmeninin yardımıyla okulun spor salonunda her gün antrenman yapan Demirbağ, katıldığı şampiyonalarda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti.
Genç sporcu, Ordu'da 23-24 Mart'ta düzenlenen Okullararası Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 60 kilo kızlar sağ kol kategorisinde altın madalya kazandı.
Burada tüm rakiplerini yenen Demirbağ, ay-yıldızlı formayla Avrupa ve dünyada yapılacak şampiyonalara katılmak istiyor.
"Sağ kolda Türkiye şampiyonu, sol kolda ise ikincisi oldum"
Evindar Demirbağ, AA muhabirine, öğretmeni sayesinde bilek güreşi sporunda iyi bir seviyeye geldiğini söyledi.
Küçüklüğünden bu yana spora ilgisinin olduğunu, ailesinin sürekli spor konusunda kendisini desteklediğini ifade eden Demirbağ, alanında marka bir sporcu olmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.
Bir yıl içinde katıldığı organizasyonlarda iyi dereceler yaptığını kaydeden Demirbağ, "Geçen sene sağ ve sol kolda Türkiye üçüncülüğü ve ikinciliği aldım. Bu sene de geçen senenin hırsıyla şampiyon olmayı başardım. Sağ kolda Türkiye şampiyonu, sol kolda ise ikincisi oldum." dedi.
Antrenörüyle düzenli çalıştığını anlatan Demirbağ, boş zamanlarını antrenman yaparak değerlendirdiğini bildirdi.
Kendisini yetiştirerek Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yarışmak istediğini ifade eden Demirbağ, şöyle konuştu:
"Kendimi Türkiye ile sınırlamak istemiyorum. Daha iyi dereceler yapacağıma da inanıyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Sınava hazırlanırken de sporu aksatmamaya dikkat ediyorum. Her zaman antrenmanlarımı yapıyorum. Ağır antrenmanlarla çalıyoruz. Çalışmalarım sırasında sancıdan ağladığımı hatırlıyorum. Kaslarımın ağrısından geceleri uyuyamıyordum. Ama sonunda başardım. Şampiyon oldum. Şampiyon olmak kolay değil."
Sporun kendisine verdiği disiplinle ders notlarını ve akademik başarısını da koruduğunu aktaran Demirbağ, katıldığı müsabakalarda daha önce Avrupa şampiyonu olan rakiplerini yendiğini dile getirdi.
Eyyüp Genç: "Diğer kız çocuklarına da örnek oldu"
Beden eğitimi öğretmeni Eyyüp Genç de Elazığ'da bilek güreşi branşını öne çıkarmak için okulda düzenlediği yarışmada Demirbağ'ı keşfettiğini ifade etti.
Demirbağ'ın ilk senesinde dereceler elde etmeye başladığını dile getiren Genç, "Kızımız disiplinli ve hevesli. Antrenmanımız kuvvet, teknik, taktik antrenmanı şeklinde oluyor. Okulumuzun idarecileri de destek veriyor. Türkiye şampiyonu çıkardık. Diğer kız çocuklarına da örnek oldu." ifadelerini kullandı.
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