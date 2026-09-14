Elazığlı milli boksör Gizem Özer, Sofya'daki Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak
Elazığlı milli sporcu Gizem Özer, 16-26 Eylül'de Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için milli takım kafilesiyle Bulgaristan'a gitti. Antrenör Cemil Döndü, hazırlıkların milli takımla çok iyi geçtiğini belirterek Gizem'den madalya beklediklerini söyledi.
Bulgaristan'da yapılacaak Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Elazığlı milli sporcumuz Gizem Özer'de ringe çıkacak.
Milli sporcu Gizem Özer, 16-26 Eylül Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası için milli takım kafilesiyle birlikte Bulgaristan'a gitti. Antrenör Cemil Döndü yaptığı açıklamada; "Gizem'in hazırlıkları milli takımla çok iyi geçti madalya bekliyoruz kendisinden. Gizem'e ve milli takımımıza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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