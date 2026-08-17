Elazığlı Okçular Zirveye Çıktı - Son Dakika
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Elazığlı Okçular Zirveye Çıktı

Elazığlı Okçular Zirveye Çıktı
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Elazığlı Eymen Atalar ve Veysel Batuhan Bay, Atlı Okçuluk Yarı Finalinde başarılı sonuçlar aldı.

Elazığlı atlı okçular, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakalarında aldığı dereceler ile zirveyi fethetti.

Gaziantep'te düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları'nda Elazığ'ı temsil eden Eymen Atalar ve Milli Takım Sporcusu Veysel Batuhan Bay, elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur yaşattı. Yarı final müsabakalarında başarılı bir performans sergileyen Eymen Atalar, yıldızlar kategorisinde mücadele ettiği tabla parkuru, kabak parkuru ve genel klasman yarışmalarında birincilik elde ederek 3 altın madalyanın sahibi oldu. Milli takım sporcusu Veysel Batuhan Bay ise şampiyonada gösterdiği başarılı performansla Tabla parkurunda birinci, genel klasman ise ikinci oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "2026 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Yarı Final Gaziantep Ayağı Müsabakaları'nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımız Eymen Atalar ve Milli Takım Sporcumuz Veysel Batuhan Bay'ın elde ettiği dereceler bizleri gururlandırmıştır. Tabla ve Kabak Parkurlarında, Genel Klasmanda önemli başarılara imza atan sporcularımızı ve bu başarıda emeği bulunan antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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