Elazığlı Sporcu Hakan Erikçi Milli Takım Aday Seçmelerine Gidiyor

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Elazığlı sporcu Hakan Erikçi, Türkiye Ohannes Margosyan Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerinde Türkiye 3.'sü olarak milli takım aday seçimlerine gitmeye hak kazandı.

Türkiye Ohannes Margosyan Fitness Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçmelerine katılan Elazığlı başarılı sporcu Hakan Erikçi girdiği yarışlardan Türkiye 3.'lüğü kazanarak milli takım aday seçmelerine gitmeye hak kazandı. Büyük Erkekler Kaslı Fizik branşında seçmelere katılan Erikçi aldığı bronz madalya ile milli takım seçmelerine katılacak.

24 yaşındaki başarılı sporcu Hakan Erikçi öncelikli hedefinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu belirterek, "9 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Sporun her dalı gerçek manada disiplinli bir yaşam ve düzenli çalışmayı gerektiriyor. Bundan sonraki öncelikli hedefim Türkiye şampiyonluğunu kazanmak. İnşallah Elazığ'ımıza şampiyonluk gururunu yaşatacağız. Türkiye Şampiyonluğundan sonra NPC pro card için yarışacağım. Beni destekleyen ve çalışmalarıma katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ