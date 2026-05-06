Elazığlı Sporcular Türkiye Finallerine Yükseldi

06.05.2026 01:06
Diyarbakır'daki yarışmalarda Elazığlı 4 sporcu, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Okullar Arası Gençler A-B Atletizm Grup Yarışmaları'nda Elazığlı 4 sporcu, Türkiye finallerine yükseldi.

Diyarbakır'da düzenlenen Okullar Arası Gençler A-B Atletizm Grup Yarışmaları'nda mücadele eden Elazığ Spor Lisesi sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Yarışmalarda; Gülnaz Çetin gülle atma ve disk atma branşlarında, Leyla Arlı 3000 metre yürüyüşte, Cennet Ağırtaş uzun atlamada ve Ömer Arda Sazak ise 100 metre engelli yarışında birincilik elde etti. Gösterdikleri üstün performansla baraj derecelerini geçen başarılı sporcular, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcularımızın elde ettiği bu anlamlı başarı bizleri gururlandırmıştır. Türkiye finallerinde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inanıyoruz. Emeği geçen antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

