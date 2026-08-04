Elazığlı Sporculardan Elbrus Zirvesi - Son Dakika
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Elazığlı Sporculardan Elbrus Zirvesi

Elazığlı Sporculardan Elbrus Zirvesi
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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Elbrus Dağı'nı zirveleyerek uluslararası başarı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Elbrus Dağı tırmanış organizasyonunu başarıyla tamamlayarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 27-31 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da gerçekleştirilen Elbrus Dağı tırmanış organizasyonunu başarıyla tamamlayarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Dünyanın en prestijli yüksek irtifa tırmanışlarından biri olarak kabul edilen ve 5 bin 642 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek noktası olan Elbrus Dağı'na yönelik tırmanış kapsamında sporcular, zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen üstün bir performans sergiledi. 30 Temmuz gecesi zirve yürüyüşüne başlayan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, yaklaşık 15 saat süren zorlu mücadele sonunda 5 bin 642 metrelik zirveye ulaşarak Türk bayrağını ve Elazığ'ı Avrupa'nın en yüksek noktasında gururla temsil etti.

Yüksek irtifa, düşük oksijen seviyesi, sert rüzgarlar ve değişken hava şartlarına rağmen başarıyla tamamlanan tırmanış, sporcuların disiplinli hazırlık sürecinin ve teknik yeterliliklerinin önemli bir göstergesi oldu.

Uluslararası dağcılık camiasında saygın bir yere sahip olan Elbrus tırmanışı, sporcuların fiziksel dayanıklılığı kadar mental gücünü de ortaya koyarken, Elazığlı sporcuların elde ettiği bu başarı kent sporunun gelişimi adına önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA

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