Elazığlı Sporculardan Karakucak Güreş Başarısı

Aksaray'da düzenlenen Okul Sporları Gençler ABA Karakucak Güreş Türkiye Şampiyonasında Elazığlı sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonaya katılan sporculardan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Kantaş 50 kilo, Elazığ Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammed Akbaş 55 kilo, Hıdır Sever Lisesi öğrencisi Mustafa Özder 50 kilo, Hıdır Sever Lisesi öğrencisi Furkan Beyazelma 65 kiloda gösterdikleri üstün performansla kendi sikletlerinde Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elazığlı sporcularımızın Türkiye genelinde böyle anlamlı bir başarıya imza atması, bizleri son derece gururlandırmıştır. Gençlerimizin bu azmi, disiplinli çalışmaları ve onları en iyi şekilde hazırlayan antrenörümüz Atilla Mahmat'ın emekleri sayesinde elde edilen bu sonuçlar, ilimiz sporunun ne denli güçlü bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta sporcularımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ