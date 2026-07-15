Elazığspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirilen ilk antrenmanla resmen başladı.
Teknik Direktör Serdar Bozkurt yönetiminde, Ömer Faruk Tokgöz Elazığspor Tesisleri'nde saat 19.00'da başlayan antrenmanda futbolcular, yeni sezon öncesi ilk kez sahaya indi. Teknik heyetin gözetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk çalışmasında futbolcuların istekli ve hırslı görüntüleri dikkat çekti.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde sürdürecek olan bordo-beyazlı ekip, hazırlık programı doğrultusunda çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edecek. - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Elazığspor 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?