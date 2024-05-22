Elazığspor-52 Orduspor play-off final maçı için dev ekran kurulacak

Spor

Elazığspor-52 Orduspor play-off final maçı için Elazığ'da dev ekran kurulacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından konuya ilişkin yapılan paylaşımda; "Şampiyonluk heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Şehrimizin göz bebeği Elazığspor'umuzun, 25 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynayacağı 52 Orduspor FK maçını canlı yayında izlemek isteyen hemşehrilerimiz için LED ekran kuruyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ELAZIĞ