Elazığspor'a 30 Milyon TL Hibe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığspor'a 30 Milyon TL Hibe

Elazığspor\'a 30 Milyon TL Hibe
28.05.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan adayı Ahmet Toprak, Elazığspor'a 30 milyon TL hibe edeceğini duyurdu ve diğer adaylara çağrıda bulundu.

Elazığspor Başkan Adayı Ahmet Toprak, kongre sonucundan bağımsız olarak Elazığspor'a 30 milyon TL hibe edeceklerini açıklarken, diğer başkan adaylarına da aynı sorumluluğu üstlenme çağrısında bulundu.

Nesine 2. Lig'de yeni sezon öncesi Ahmet Feti Yılmaz başkanlığındaki Elazığspor yönetimi olağanüstü genel kurul kararı almış, yeni sezon hedefini yeniden şampiyonluk olarak belirleyen bordo-beyazlı ekipte iş insanı Ahmet Toprak başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

Sadece konuşan değil, taşın altına elini koyan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Toprak, "Bu nedenle kongre sürecini beklemeden, mevcut yönetimimizle istişare halinde transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü bu şehrin kaybedecek ne bir dakikası ne de heba edecek bir yılı vardır. Bu vesileyle kamuoyuna bir kez daha açık çağrıda bulunuyorum. Kongre sürecine kadar, seçilsek de seçilmesek de Elazığspor'umuza 30 milyon TL hibe edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Aynı hassasiyet ve fedakarlığı tüm başkan adaylarından da bekliyoruz. Aday olan herkes, kongre sürecini beklemeden kulübümüze 30 milyon TL hibe ederek bu büyük mücadeleye omuz vermelidir. Çünkü bugün burada önemli olan şahıslar değil; şanlı armamız, büyük taraftarımız ve Elazığspor'un yeniden hak ettiği yerlere ulaşma hayalidir. Ben ve yönetimim, üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun bilinciyle kongre sürecine kadar Elazığspor'umuz için elimizden gelen tüm mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Toprak, Elazığspor, Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'a 30 Milyon TL Hibe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı Kurban Bayramı’nın ilk gününde 13 bin 513 acemi kasap yaralandı
Otomobil iş yerine girdi kaza anı kamerada Otomobil iş yerine girdi; kaza anı kamerada
Lukaku’dan Tedesco’ya olay sözler Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

18:24
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
İşte Güllü'nün kızı Tuğyan cezaevindeki fotoğrafı
18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:06:48. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığspor'a 30 Milyon TL Hibe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.