Elazığspor Başkan Adayı Ahmet Toprak, kongre sonucundan bağımsız olarak Elazığspor'a 30 milyon TL hibe edeceklerini açıklarken, diğer başkan adaylarına da aynı sorumluluğu üstlenme çağrısında bulundu.

Nesine 2. Lig'de yeni sezon öncesi Ahmet Feti Yılmaz başkanlığındaki Elazığspor yönetimi olağanüstü genel kurul kararı almış, yeni sezon hedefini yeniden şampiyonluk olarak belirleyen bordo-beyazlı ekipte iş insanı Ahmet Toprak başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

Sadece konuşan değil, taşın altına elini koyan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Toprak, "Bu nedenle kongre sürecini beklemeden, mevcut yönetimimizle istişare halinde transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü bu şehrin kaybedecek ne bir dakikası ne de heba edecek bir yılı vardır. Bu vesileyle kamuoyuna bir kez daha açık çağrıda bulunuyorum. Kongre sürecine kadar, seçilsek de seçilmesek de Elazığspor'umuza 30 milyon TL hibe edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Aynı hassasiyet ve fedakarlığı tüm başkan adaylarından da bekliyoruz. Aday olan herkes, kongre sürecini beklemeden kulübümüze 30 milyon TL hibe ederek bu büyük mücadeleye omuz vermelidir. Çünkü bugün burada önemli olan şahıslar değil; şanlı armamız, büyük taraftarımız ve Elazığspor'un yeniden hak ettiği yerlere ulaşma hayalidir. Ben ve yönetimim, üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun bilinciyle kongre sürecine kadar Elazığspor'umuz için elimizden gelen tüm mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ