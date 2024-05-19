Elazığspor'a moral ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor'a moral ziyareti

Elazığspor\'a moral ziyareti

Efeler 09 SFK ile yarın oynayacakları TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçı öncesi Elazığspor'a il protokolünden moral ziyareti geldi.

19.05.2024 21:42  Güncelleme: 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler 09 SFK ile yarın TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçına çıkacak olan Elazığspor'a il protokolünden moral ziyareti geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında yarın Efeler 09 SFK ile karşılaşacak olan Elazığspor'a il protokolünden moral ziyareti geldi. Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ile Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan kulüp tesislerini ziyaret ederek Efeler 09 SFK maçı öncesi yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığspor, Elazığ, Efeler, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'a moral ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:50 Krizi futbolcular başlattı RAMS Park’ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu Krizi futbolcular başlattı! RAMS Park'ın ortasında Fenerbahçe bayrağı açılınca olanlar oldu
22:48 İran’da Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteriyle ilk temas İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopteriyle ilk temas
22:31 Türkiye’den İran’a yardım eli Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor Türkiye'den İran'a yardım eli! Akıncı İHA ve gece görüşlü helikopter kaza bölgesine gidiyor
20:30 Tahran, yardım için Ankara’nın kapısını çaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız Tahran, yardım için Ankara'nın kapısını çaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız
16:31 Umutlar azalıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopteri kaza geçirdi Umutlar azalıyor! İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri kaza geçirdi
23:12 Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park’ta kutlama yaptı Ortalık bir anda karıştı Ali Koç, takımı toplayıp Rams Park'ta kutlama yaptı! Ortalık bir anda karıştı
22:40 İrfan Can Kahveci’den Icardi’nin uykularını kaçıracak gönderme İrfan Can Kahveci'den Icardi'nin uykularını kaçıracak gönderme
22:35 Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho’da İsmail Kartal’dan maç sonu Aziz Yıldırım’a sitem Derbiyi kazandı ama aklı Mourinho'da! İsmail Kartal'dan maç sonu Aziz Yıldırım'a sitem
22:02 Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz Derbide hüsrana uğrayan Buruk net konuştu: Haftaya şampiyonuz
21:43 Mert Hakan’dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk Mert Hakan'dan olay açıklama: İttifaklarını, oyunlarını bozduk
21:32 Düştükleri notu görmeniz lazım Fenerbahçe’den Galatasaray’a maç sonu olay gönderme Düştükleri notu görmeniz lazım! Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu olay gönderme
21:02 Şampiyonluk son haftaya kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda 1-0 yendi Şampiyonluk son haftaya kaldı! Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi
20:49 Golden sonra Icardi sevinci İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol Golden sonra Icardi sevinci! İşte şampiyonluğu son haftaya taşıyan gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 00:24:05. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığspor'a moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement