Elazığspor\'a moral ziyareti

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Efeler 09 SFK ile yarın TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçına çıkacak olan Elazığspor'a il protokolünden moral ziyareti geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 3. Tur rövanş maçında yarın Efeler 09 SFK ile karşılaşacak olan Elazığspor'a il protokolünden moral ziyareti geldi. Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ile Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan kulüp tesislerini ziyaret ederek Efeler 09 SFK maçı öncesi yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi. - ELAZIĞ