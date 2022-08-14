TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezon öncesi Elazığspor, altyapısı için futbolcu seçmeleri yapacak. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "21-22-23 Ağustos tarihlerinde kulüp tesislerimizde alt yapı futbolcu seçmeleri gerçekleştirilecek. Saat 17.00'de başlayacak altyapı futbolcu seçmelerine 2005-2006-2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu olanlar katılabileceklerdir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Elazığspor, geleceğin yıldızlarını arıyor - Son Dakika

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