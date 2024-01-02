Elazığspor, ara dönem hazırlıklarının 1. etabını tamamladı

Elazığspor'da, ara dönem hazırlıklılarının 1. etabı sona erdi.

TFF 3. Lig 2. Grubun ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamlayan Elazığspor'da ara dönem hazırlıklarının 1. etabı sona erdi. 26 Aralıkta teknik direktör Bülent Yenihayat refakatinde hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan bordo-Beyazlılar, 1. etap kampını 1 Ocakta yaptığı son çalışmayla tamamladı ve 2 günlük izne ayrıldı.

Elazığspor 2. etap kamp çalışmalarına 4 Ocak Perşembe günü Antalya'da başlayacak. 2. etap kampı süresince 9 gün boyunca Antalya'da olacak ve 3 hazırlık maçı yapılacak. - ELAZIĞ