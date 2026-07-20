Elazığspor Barış Ekincier\'i Transfer Etti

Elazığspor, Ümraniyespor forması giyen kanat oyuncusu Barış Ekincier'i renklerine bağladı.

Elazığspor, 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Barış Ekincier ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, bugün Elazığ'a geldi ve resmi sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Ekincier ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi.

Kariyeri boyunca 218 resmi maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, 31 gol ve 13 asist kaydetti. - ELAZIĞ