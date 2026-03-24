Nesine 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Elazığspor, evinde Beykoz Anadolu'yu 3-1 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Enver Aydın, Berat Binbir, Ahmet Oğuz Yılmaz
Elazığspor: Furkan Köse, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar (Sakıb Aytaç dk. 46), Erkan Eyibil (Samed Ali dk. 82), Enes Soy (Sertaç dk. 72), Maksut Taşkıran (Ali Altınöz dk. 62), Haluk Mustafa Tan, Çağlayan Menderes, Halil İbrahim Sönmez (Kerem Şenyüz dk. 82), Mikail Koçak, Fuat Bavuk
Beykoz Anadolu: Kurtuluş Yurt, Doğan Ateş, Savaş Yorulmaz, Volkan Eğri (Alp Koçaş dk. 83), Muhammed Enes Durmuş (Ahmet Enes dk. 90), Erkan Arda Çağdaş, Reşo Akın (Seyfi Boran dk. 83), Erhan Kara, Efe Geçim (Berat Köşker dk. 70), Görkem Yalçıner, Çağrı Ortakaya
Goller: Enes Soy (dk. 4 ve 66 pen.), Fuat Bavuk (dk. 90) (Elazığspor), Muhammed Enes Durmuş (dk. 53) (Beykoz Anadolu)
Kırmızı kart: Doğan Ateş (dk. 65) (Beykoz Anadolu)
Sarı kartlar: Mikail Koçak, Haluk Mustafa Tan (Elazığspor), Erhan Kara, Efe Geçim (Beykoz Anadolu) - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Elazığspor, Beykoz'u 3-1 ile Geçti - Son Dakika
