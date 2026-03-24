Elazığspor, Beykoz'u 3-1 ile Geçti - Son Dakika
Elazığspor, Beykoz'u 3-1 ile Geçti

Elazığspor, Beykoz\'u 3-1 ile Geçti
24.03.2026 18:53
Elazığspor, 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Beykoz Anadolu'yu 3-1 mağlup etti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 32. haftasında Elazığspor, evinde Beykoz Anadolu'yu 3-1 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Enver Aydın, Berat Binbir, Ahmet Oğuz Yılmaz

Elazığspor: Furkan Köse, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar (Sakıb Aytaç dk. 46), Erkan Eyibil (Samed Ali dk. 82), Enes Soy (Sertaç dk. 72), Maksut Taşkıran (Ali Altınöz dk. 62), Haluk Mustafa Tan, Çağlayan Menderes, Halil İbrahim Sönmez (Kerem Şenyüz dk. 82), Mikail Koçak, Fuat Bavuk

Beykoz Anadolu: Kurtuluş Yurt, Doğan Ateş, Savaş Yorulmaz, Volkan Eğri (Alp Koçaş dk. 83), Muhammed Enes Durmuş (Ahmet Enes dk. 90), Erkan Arda Çağdaş, Reşo Akın (Seyfi Boran dk. 83), Erhan Kara, Efe Geçim (Berat Köşker dk. 70), Görkem Yalçıner, Çağrı Ortakaya

Goller: Enes Soy (dk. 4 ve 66 pen.), Fuat Bavuk (dk. 90) (Elazığspor), Muhammed Enes Durmuş (dk. 53) (Beykoz Anadolu)

Kırmızı kart: Doğan Ateş (dk. 65) (Beykoz Anadolu)

Sarı kartlar: Mikail Koçak, Haluk Mustafa Tan (Elazığspor), Erhan Kara, Efe Geçim (Beykoz Anadolu) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor, Beykoz'u 3-1 ile Geçti - Son Dakika

Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür

18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
18:11
MHP’li Feti Yıldız hesabından yapılan “İmamoğlu“ paylaşımını böyle savundu
MHP'li Feti Yıldız hesabından yapılan "İmamoğlu" paylaşımını böyle savundu
17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:30
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası Yalanlama geldi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi
SON DAKİKA: Elazığspor, Beykoz'u 3-1 ile Geçti - Son Dakika
