Elazığspor, Beyoğlu Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Elazığspor, Beyoğlu Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Beyoğlu Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Beyoğlu Yeni Çarşı ile yapacağı maça hazırlanıyor, eksik oyuncusu yok.

12.12.2024 13:39
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Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında evinde oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında evinde Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak olan Elazığspor'da, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İzinli olan Muhammet Arslantaş haricinde eksik futbolcu bulunmazken, antrenman öncesi Teknik Direktör Bülent Yenihayat, futbolcular Mücahit Çıra ile Berşan Yavuzay açıklamalarda bulundu.

Teknik heyette yaşanan değişiklikle konuşmasına başlayan Teknik Direktör Bülent Yenihayat, "Berkay Hocayı analiz antrenörü olarak Ankara'dan getirdik. Diğer departmanlarla alakalı da kaleci antrenörü ve atletik performans antrenörü ile alakalı görüşmelerimiz sürüyor. Bizim kafamıza uygun hocaları tercih edip teknik ekibi tamamlayacağız" dedi.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini söyleyen Yenihayat, "Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Son haftalarda ciddi çıkış yakalayan grubun iddialı genç ve dinamik bir takımı. Geçen seneden bugüne sürdürdükleri bir oyun kültürü var. Bununla alakalı çalışmalarımız, planlarımız devam ediyor. Zor ve keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Takımımızın da konsantrasyonu iyi. Şu an için sezonu kapatan futbolcu kardeşlerimiz haricinde eksiğimiz yok. Muhammed Arslantaş'a izin verdik. Bu şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Bir taktik antrenmanımız var. Hafta sonuna kadar hazırlıkları tamamlayıp hafta sonu da inşallah iyi bir skor ile kazanarak son haftayı tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu

Hazırlıkların iyi gittiğini belirten Berşan Yavuzay ise, "Haftaya iyi başladık biraz öncede analizimizi yaptık. İnşallah 3 puan için savaşacağız. Bende bir sakatlık geçirdim. Umarım oynayabilirim ki öyle görünüyor. Takım olarak mental ve fiziksel olarak iyiyiz. İnşallah çıkıp 3 puanı alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaleci Mücahit Çıra de, İyi hazırlanıyoruz. Az önce analizden çıktık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Son iki maçımızı kazanıp ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor, Beyoğlu Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

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