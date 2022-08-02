Elazığspor'da 2. etap kampı başlıyor - Son Dakika
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Elazığspor'da 2. etap kampı başlıyor

02.08.2022 12:27
Elazığspor'da 2. etap kampı başlıyor

Elazığspor'da 2. etap kamp çalışmaları bugün gerçekleştirilecek olan tek antrenmanla başlayacak.

Elazığspor'da 2. etap kamp çalışmaları bugün gerçekleştirilecek olan tek antrenmanla başlayacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 1. etap kamp çalışmalarını 15-31 Temmuz tarihleri arası kendi tesislerinde yapan Elazığspor'da, 2. etap kamp çalışmalarına yarın Erzurum'da başlanacak. 1. etap kampı sonrası 2 günlük izin yapan teknik heyet ve futbolcular, yarın Erzurum'da konaklayacağı otelde toplanarak akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

14 Ağustos'a kadar ikinci etap kamp çalışmalarını burada sürdürecek olan bordo-beyazlılar, daha sonra Elazığ'a dönerek, ligin ilk haftasında evinde oynayacağı 1954 Kelkit Belediyespor maçı hazırlıklarına başlayacak. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Erzurum, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor'da 2. etap kampı başlıyor - Son Dakika

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