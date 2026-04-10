Elazığspor\'da Sakatlık Açıklaması

Elazığspor kulübü, İnegölspor karşısında oynanan maçta sakatlanan futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 35. Haftası'nda deplasmanda Sultan Su İnegölspor'la 2-2 berabere kalan Seza Çimento Elazığspor'da 3 futbolcu sakatlandı.

Elazığspor Kulübü oyuncuların sağlık durumlarına ilişkin yaptığı açıklamada; "İnegölspor karşılaşması sırasında futbolcularımızdan Süleyman Özdamar ve Fuat Bavuk, hamstring kas grubu yaralanması şüphesiyle oyuna devam edememiştir. Yapılan ilk klinik değerlendirmeler sonucunda; Süleyman Özdamar'da sol arka adale grubunda zorlanma ve ödem, Fuat Bavuk'ta ise sağ arka adale grubunda ciddi düzeyde yırtık ve kanama bulguları saptanmıştır. Aynı müsabakada darbe alan Enes Soy'un toraks bölgesine yönelik yapılan kontrolleri mevcut aşamada olumlu seyretmektedir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ