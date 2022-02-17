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Elazığspor'da Selim Enes sezonu kapattı - Son Dakika

Elazığspor'da Selim Enes sezonu kapattı

17.02.2022 11:59
Elazığspor'da Selim Enes sezonu kapattı

Elazığspor altyapısından yetişen ve bu sezon 16 maçta forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Selim Enes Özeren, Elazığ Medical Park Hastanesinde çapraz bağ ameliyatı oldu.

Elazığspor altyapısından yetişen ve bu sezon 16 maçta forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Selim Enes Özeren, Elazığ Medical Park Hastanesinde çapraz bağ ameliyatı oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor'da, Selim Enes Özeren'den üzücü haber geldi. İlk yarının son maçı sonrası sakatlanan başarılı oyuncu, çarşamba günü Elazığ Medical Park Hastanesi ortopedi doktoru Op. Dr. Burhan Taneli tarafından ameliyat edildi. Ön çapraz bağ ameliyatı olan Selim Enes'in ameliyatının başarılı geçtiği ve sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği açıklandı.

Selim Enes Özeren, bordo-beyazlı formayı sezonun ilk yarısında 15 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında giydi ve 1 gol attı. - ELAZIĞ

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Futbol Federasyonu, Elazığspor, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor'da Selim Enes sezonu kapattı - Son Dakika Spor


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