TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer tahtasını açmak mevcuttaki dosyalarla görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a giden Elazığspor Başkanı Serkan Çayır ve kurmayları Elazığ'a döndü. Bir hafta kadar İstanbul'da kalan başkan Çayır, kulüp idarecileri Eser Ağcabay ile Murat Ertürk , transfere engel yaklaşık 25 dosyadaki teknik adam ve futbolcularla, temsilcileriyle görüşmeler yaparak teklif sundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Elazığspor'da transfer yasağını kaldırmak için hamle - Son Dakika

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