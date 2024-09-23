Elazığspor'dan Vanspor FK Maçına Tepki - Son Dakika
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Elazığspor'dan Vanspor FK Maçına Tepki

Elazığspor\'dan Vanspor FK Maçına Tepki

Elazığspor, Vanspor FK maçında yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek barış ve kardeşlik vurgusu yaptı.

23.09.2024 00:12
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Elazığspor, Vanspor FK maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Batman Petrolspor deplasmanında yaşadığımız olumsuzlukların bir benzerini Vanspor FK maçında da görmekten büyük üzüntü duyduk. Futbola barış ve kardeşlik ruhunu hakim kılmak için omuz omuza durmalı, sporun güzelliğini korumalıyız" ifadelerini kullandı. .

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-0 yenen Elazığspor, resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Elazığspor tarafından yapılan açıklamada, "Çimentaş Elazığspor olarak, geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor deplasmanında yaşadığımız olumsuzlukların bir benzerini Vanspor FK maçında da görmekten büyük üzüntü duyduk. Ne yazık ki tribünlerde futbol ya da sporla ilgisi olmayan, yalnızca taraftarları kışkırtmak ve gerilim yapmak amacı güden kişilerin yine sahne aldığını gözlemledik. Bu zihniyet, geçen sezon Batman'da futbolcularımıza ve emniyet güçlerine karşı provokatif eylemlerde bulunanlarla aynıdır. Futbol yalnızca bir rekabet ortamı değil; dostluk, kardeşlik ve barışın simgesi olmalıdır. Sahada emek veren sporculara, saha içinde dışında emek veren çalışanlara ve futbola gönül veren taraftarlara saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Ancak görüyoruz ki bazı gruplar, futbolu araç olarak kullanarak spora yakışmayan tavırlar sergilemekte, taraftarları sosyal medya üzerinden provoke edip maç günlerinde tribünlerde huzuru bozmaya çalışmaktadırlar. Bu kişiler, futbolun ruhuna zarar vermekte ve toplumsal barışı tehdit etmektedirler. Bizler, futbolun siyasetle kirletilmemesi gerektiğine inanıyor ve her zaman tüm takımlara dostça yaklaşma çizgimizi koruyacağız. Doğudaki takımların ve taraftarlarının,bu provokasyonlara karşı bilinçli ve uyanık olması, bu tür kirli oyunlara prim vermemesi büyük önem taşımaktadır. Futbola barış ve kardeşlik ruhunu hakim kılmak için omuz omuza durmalı, sporun güzelliğini korumalıyız" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor'dan Vanspor FK Maçına Tepki - Son Dakika

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