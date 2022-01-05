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Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

05.01.2022 15:20
Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

Elazığspor, devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Elazığspor, devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam eden Elazığspor, çift çalışma yapacak. Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları refakatindeki antrenmanların ilki saat 09.00'da gerçekleştirildi. Günün ikinci çalışması ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Günün ilk çalışmasında adım frekansı, sürat çalışması ve taktik çalışma gerçekleştirdi. İkinci antrenmanda ise denge, pas ve taktik çalışmaya yer verilecek. - ELAZIĞ

Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor
Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

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Futbol Federasyonu, Elazığspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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