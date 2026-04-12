Nesine 2. Lig Beyaz Grup 36. haftasında Elazığspor, evinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Kaan Kaya, Emirhan Durmaz
Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç, Ercan Coşkun, Erkan Eyibil (Hakan dk. 62), Sertaç Çam (Ömer dk. 78), Enes Soy (Samed Ali dk. 85), Maksut Taşkıran (Mikail dk. 78), Haluk Mustafa Tan, Çağlayan Menderes, Burak Altıparmak, Halil İbrahim Sönmez (Mehmet Yılmaz dk. 78)
Erbaaspor: Mustafa Güngör, Kağan Kayalı, İbrahim Konuksever, Şamil Başaran, Cemal Şener (Ahmet dk. 66), Ömer Kandemir, Melih Altıkulaç, Enver Azmi Sarıalioğlu (Muhammet Tayyip dk. 81), Oğulcan Enes Demiroğlu (Mustafa dk. 24), Serhat Mutlu (Yunus Emre dk. 81), Oktay Balcı
Goller: Sertaç (dk. 47 ve 71), Ömer (dk. 90) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Enes, Sertaç (Elazığspor), Cemal (Erbaaspor) - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › Elazığspor, Erbaaspor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
