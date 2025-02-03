Elazığspor, Fuat Bavuk\'u Transfer Etti

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Elazığspor'un anlaşmaya vardığı forvet Fuat Bavuk, resmi sözleşme imzalamak için Elazığ'a geliyor.

Elazığspor, uzun süredir peşinde olduğu Vansporlu Fuat Bavuk transferinde mutlu sona ulaştı. Sosyal medya hesabından araba içinde bir görsel paylaşan Fuat, yanına kum saati koyarak Elazığsporlu taraftarları heyecanlandırdı. Gece saatlerinde Elazığ'da olması beklenen Fuat'ın salı günü resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Hafta sonu Vanspor'un Giresunspor'u 2-0 yendiği maçın kadrosunda yer alan Fuat, mücadelenin 64. dakikasında oyuna dahil oldu. Toplam 22 maçta bu sezon forma giyen genç oyuncu, 5 gol kaydetti. - ELAZIĞ