Elazığspor, hakem hatalarını videoyla paylaştı

Spor

Elazığspor Kulübü, sezon başından bu yana maruz kaldığı hakem hatalarıyla ilgili bir video hazırladı.

TFF 3. Lig 2. Grup 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Efeler 09 SFK ile 1-1 berabere kalan Elazığspor, verilen hakem hatalarıyla ilgili bir paylaşım yaparak maçın hakemlerinin galibiyetlerine engel olduğunu bildirdi.

Elazığspor, sezon başından bu yana maruz kaldığı hakem hatalarını da derlediği bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Kamuoyuna; sezon başından buyana kazandığımız maçlarda dahil olmak üzere görüntülerde de izleyeceğiniz gibi birçok maçımızda hakem hatalarına maruz kaldık. Son olarak Efeler 09 Spor müsabakasında aleyhimize çalınan penaltı pozisyonu ve son dakikalarda ofsayt gerekçesiyle verilmeyen tertemiz gol maalesef maçın önüne geçmiş ve 2 puanımız gasp edilmiştir. Konuyla alakalı dokümanlar ayrıntılı bir şekilde işlenmiş, yetkili mercilere ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ