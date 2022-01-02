Elazığspor, ikinci etap çalışmalarına Antalya'da başladı

Elazığspor ara dönem hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarına Antalya'da başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk yarısını küme düşme potasında tamamlayan Elazığspor'da ara dönem hazırlıklarının ikinci etabı Antalya'da başladı. Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın girişimleriyle Antalya'da kampa giren bordo-beyazlı ekip, 13 Ocak'a kadar antrenmanlarını burada yapacak ve hazırlık maçları oynayacak.

Elazığspor'un Antalya kampı kadrosunda; Yiğitcan Erdoğan, Okan Aytekin, Selim Enes Özeren, Salih Polatdemir, Muhammed Düzgüner, Hasan Ekici, Eray Berk Yıldız, Abdullah İçen, Görkem Yağcı, Can Kılıç, Cihan Canpolat, Ahmet Ormanoğlu, Muhammed Umut Akbulut, Ahmet Ertuğrul Öztürk, Fırat Ergün, İzzet Topatar, Yunus Emre Özcan, Ertuğrul Güç, İbrahim Akdaş, Ali Can, Gökhan Ekmen ve Yusuf Ensar Poyrazlı yer aldı. - ELAZIĞ