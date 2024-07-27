Elazığspor, İsmet Yumakoğulları ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Elazığspor, İsmet Yumakoğulları ile sözleşme imzaladı

Elazığspor, İsmet Yumakoğulları ile sözleşme imzaladı

Elazığspor, Iğdır FK'da forma giyen kaleci İsmet Yumakoğulları ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer açıklamasında, kendisine ve kulübe başarılar dileriz denildi.

27.07.2024 16:55
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Elazığspor son olarak Iğdır FK'da forma giyen kaleci İsmet Yumakoğulları ile sözleşme imzaladı.

Çimentaş Elazığspor dış transfer çalışmaları kapsamında 4. imzasını Alagöz Holding Iğdır FK'dan kaleci İsmet Yumakoğulları ile anlaşarak attırdı. Elazığspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Iğdır FK forması giyen 1995 doğumlu kaleci İsmet Yumakoğulları ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kendisine ve camiamıza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor, İsmet Yumakoğulları ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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