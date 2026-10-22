Elazığspor, Isparta 32 Spor deplasmanı kadrosuna Hakan Yavuz ve Barış Ekincier'i aldı - Son Dakika
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Elazığspor, Isparta 32 Spor deplasmanı kadrosuna Hakan Yavuz ve Barış Ekincier'i aldı

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Elazığspor, Isparta 32 Spor deplasmanı kadrosuna Hakan Yavuz ve Barış Ekincier\'i aldı
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup 8. Hafta'da deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak Seza Çimento Elazığspor'da maç kadrosu netleşti. Sakatlığını atlatan Hakan Yavuz ile Barış Ekincier, Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un takdiriyle açıklanan kadroya alındı.

Seza Çimento Elazığspor'da, İşbaş Isparta 32 Spor maçı kamp kadrosu netleşti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 8. Haftası'nda deplasmanda Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor'da maç kadrosu netleşti. Sakatlığını atlatan Hakan Yavuz ile Barış Ekincier bu maçın kadrosuna alındı. Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un takdiriyle kadroda; "Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, Çağlayan Menderes, Onur Eriş, Alp Ada Abay, İsmail Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Yiğit Karakaş, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Cam, Mert Örnek, Enes Soy" yer aldı.

Kaynak: İHA
Serdar BozkurtHakan YavuzElazığsporIspartaFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor, Isparta 32 Spor deplasmanı kadrosuna Hakan Yavuz ve Barış Ekincier'i aldı - Son Dakika
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