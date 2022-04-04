Elazığspor kaptanı Yiğitcan ameliyat oldu - Son Dakika
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Elazığspor kaptanı Yiğitcan ameliyat oldu

04.04.2022 14:07
Elazığspor kaptanı Yiğitcan ameliyat oldu

Elazığspor'un tecrübeli takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan, sol elindeki kırık nedeniyle İstanbul'da bıçak altına yattı.

Elazığspor'un tecrübeli takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan, sol elindeki kırık nedeniyle İstanbul'da bıçak altına yattı.

TFF 3. Lig 1. Grupta kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Yiğitcan Erdoğan, başarılı bir operasyon geçirdi. Elazığspor sosyal medya hesabından 'Geçmiş olsun büyük kaptan' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Takım kaptanımız Yiğitcan Erdoğan, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirerek sol elinden ameliyat oldu. Takım kaptanımız Yiğitcan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

Yiğitcan'ın, TFF 3. Lig 1. Grubun 30. haftasında oynanacak olan Batman Petrolspor maçında sahada olacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

Elazığspor kaptanı Yiğitcan ameliyat oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu, Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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