Elazığspor Kaptanları Şampiyonluk Sözü Verdi - Son Dakika
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Elazığspor Kaptanları Şampiyonluk Sözü Verdi

Elazığspor Kaptanları Şampiyonluk Sözü Verdi
26.06.2025 13:18
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Elazığspor'un kaptanları Beykan ve Ercan, yeni sezonda şampiyonluk için kararlı olduklarını açıkladı.

Elazığspor'un iç transferde yeniden anlaşmaya vardığı takım kaptanları Beykan Şimşek ile Ercan Coşkun, şampiyonluk mesajları verdi.

TFF 2. Lig'de yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Elazığspor'da takım kaptanları Beykan Şimşek ile Ercan Coşkun açıklamalarda bulundu. Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Beykan, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Birlikte çok şey paylaştık, ben sizden biri oldum, siz bana sahip çıktınız, sevdiniz, saygı duydunuz. Bu sene tek bir hedef var yarım kalan hikayemizi tamamlamak ve şampiyon olmak. Geçen sene bir şampiyonluk sözü verdim, onu bu sene hep birlikte gerçekleştireceğiz ama bize yetmeyecek sizlere bu kulübe layık olan yer süper lig ve oraya bu şanlı arma ile tekrar yükselmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Stoper Ercan Coşkun ise paylaşımında, "Bu şehirde camiaya, taraftarlara şampiyonluk sözüm var. Formasını giydiğim bu büyük kulüp için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim. Mücadelemiz bitmedi, hedefimiz belli; hep birlikte o kupayı kaldıracağız. Şimdi daha güçlü bir şekilde devam" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beykan Şimşek, Ercan Coşkun, Elazığspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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