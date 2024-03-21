Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Takım, bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.