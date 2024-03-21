Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak - Son Dakika
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Spor

Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak

Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak

TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında Elazığspor ile Kelkit Hürriyetspor arasında oynanacak maça deplasman takım taraftarları alınmayacak. Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararla, maça Gümüşhane ekibinin taraftarları giriş yapamayacak.

21.03.2024 13:17
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İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararla Elazığspor- Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak.

TFF 3. Lig 2. Grubun 25. haftasında pazar günü Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan Elazığspor - Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak. Elazığ Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre saat 14.00'da başlayacak olan maça Gümüşhane ekibinin taraftarları alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu geçtiğimiz hafta Karşıyaka ile oynanan maçta da deplasman takım taraftarına stadyuma giriş yasağı getirmişti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor-Kelkit Hürriyetspor maçına deplasman takım taraftarları alınmayacak - Son Dakika
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