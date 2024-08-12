Elazığspor Kulübü Alt Yapı Seçmeleri Düzenliyor

Spor

Elazığspor Kulübü, takımın alt yapısına kazandırılması amacıyla futbolcu seçmeleri yapacak.

Çimentaş Elazığspor Kulübü, takımın alt yapısına kazandırılmak için futbolcu seçmeleri yapacak. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, TFF U-19 ve U-17 Gelişim Liglerine katılım sağlayacaktır. Bu doğrultuda, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu genç yeteneklerimiz için seçmeler düzenlenecektir. Seçmeler 15-16 Ağustos 2024 tarihlerinde saat 17.00'da Bahçelievler sentetik sahada gerçekleştirilecektir. Geleceğin yıldızları arasında yer almak isteyen tüm genç futbolcularımızı seçmelere bekliyoruz" denildi. - ELAZIĞ