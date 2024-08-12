Elazığspor Kulübü Alt Yapı Seçmeleri Düzenliyor - Son Dakika
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Spor

Elazığspor Kulübü Alt Yapı Seçmeleri Düzenliyor

Elazığspor Kulübü Alt Yapı Seçmeleri Düzenliyor

Elazığspor Kulübü, takımın alt yapısına kazandırılması amacıyla futbolcu seçmeleri yapacak. Seçmeler 15-16 Ağustos 2024 tarihlerinde Bahçelievler sentetik sahada gerçekleştirilecektir.

12.08.2024 16:13
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Elazığspor Kulübü, takımın alt yapısına kazandırılması amacıyla futbolcu seçmeleri yapacak.

Çimentaş Elazığspor Kulübü, takımın alt yapısına kazandırılmak için futbolcu seçmeleri yapacak. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, TFF U-19 ve U-17 Gelişim Liglerine katılım sağlayacaktır. Bu doğrultuda, 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu genç yeteneklerimiz için seçmeler düzenlenecektir. Seçmeler 15-16 Ağustos 2024 tarihlerinde saat 17.00'da Bahçelievler sentetik sahada gerçekleştirilecektir. Geleceğin yıldızları arasında yer almak isteyen tüm genç futbolcularımızı seçmelere bekliyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor Kulübü Alt Yapı Seçmeleri Düzenliyor - Son Dakika

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