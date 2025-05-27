Elazığspor Maçın Devamını Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor Maçın Devamını Talep Etti

Elazığspor Maçın Devamını Talep Etti
27.05.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor, Vanspor FK maçının 56. dakikadan devam etmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na itirazda bulundu.

Elazığspor Kulübü resmi hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, Vanspor FK maçı sonrası gerekli itirazların yapıldığını ve karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesini talep ettiklerini bildirdi.

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turunda dün gece oynanan rövanş müsabakasında Elazığspor'un, Vanspor FK karşısında 1-0 üstünlüğü ile devam eden mücadele, yardımcı hakem Kadir Beyaz'ın kaşına isabet eden cisim nedeniyle yarıda kaldı. Maçın 56. dakikasında hakem Ümit Öztürk yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasının yolunu tuttu ve maçı tatil etti.

Elazığspor Kulübü resmi hesabı üzerinden yayımlanan açıklamada, "Vanspor FK ile oynadığımız Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşması, takımımızın 1-0 üstünlüğü devam ederken, 56. dakikada hakem tarafından tatil edilmiştir. Play-Off Yarı Final ilk maçında Van'da futbolcularımız, kafilemiz ve il protokolümüz çeşitli saldırı ve olumsuzluklara maruz kalmıştır. Dün sahamızda oynanan rövanş karşılaşmasında ise hakem heyetinin kararları, maçın gidişatına doğrudan etki edecek bariz hatalarla doludur. Ayrıca kulübümüzün hiçbir şekilde içinde yer almadığı, sporun ruhuna aykırı bulduğumuz bazı temaslar ve kirli ilişkiler hakkında ciddi duyumlar almış bulunmaktayız. Tüm bu yaşananlara dair görüntü, bilgi ve belgelerin yer aldığı 8 maddelik dilekçemizi gece saat 03.00 sularında Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak sunduk. Bu maddelerin, Türk futbol kamuoyu ve Elazığ kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tek tek cevaplanmasını talep ediyoruz. 8 maddelik gönderdiğimiz dilekçe ile ilgili detaylı bir açıklama en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Biz Elazığspor olarak, bir sezon boyunca sahada verdiğimiz emeğin ve alın terinin boşa gitmesini istemiyoruz. Karşılaşmanın, Elazığ'da ya da federasyonun uygun göreceği herhangi bir şehirde, tatil edildiği 56. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam etmesini talep ediyoruz. Elazığspor olarak sahadaki emeğimizin, alın terimizin ve camiamızın haklarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yerel Haberler, Elazığspor, Politika, Futbol, Spor, Van, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor Maçın Devamını Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
Avrupa borsaları, Trump’ın tarife erteleme kararı ile yükseldi Avrupa borsaları, Trump'ın tarife erteleme kararı ile yükseldi
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Hindistan’ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor
Böyle olacağı belliydi Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

18:52
Papara’ya kayyum atandı Ödemelerde geçici limitler uygulanacak
Papara'ya kayyum atandı! Ödemelerde geçici limitler uygulanacak
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
01:40
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
00:29
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
23:41
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
23:31
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 19:16:26. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığspor Maçın Devamını Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.