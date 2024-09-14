Elazığspor, Nazillispor\'u 3-1 Yendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftası'nda Elazığspor, evinde konuk ettiği Nazillispor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Halil Erdoğan, Kerem İlitangil, Cem Mustafa Akpınar
Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Muhammet Arslantaş (Yusuf Mert dk. 67), Beykan Şimşek (Burhan dk. 83), Melih İnan (Maksut dk. 46), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Burak dk. 90), Alpay Koldaş, Mikail Koçak (Mehmet Ablay dk. 90), Berşan Yavuzay
Nazillispor: Mustafa Güngör, Cumhur Yılmaztürk, Kürşat Babamoğlu (Hüseyin Mert dk. 55), Bayram Enes An, Nicolo Mikael Avellino, Furkan Balaban, İlkay İşler (Kutsal dk. 88), Selçuk Hakalmaz (Kıraç dk. 55), Emrullah Ertuş, Miraç Furkan Türközü (Oğuzcan dk. 67), Abdullah Beytaş
Goller: Yağızcan Erdem (dk. 52), Beykan Şimşek (dk. 78), Burhan (dk. 90) (Elazığspor), Oğuzcan (dk. 76) (Nazillispor)
Sarı Kartlar: Yağızcan (Elazığspor), Miraç Furkan (Nazillispor) - ELAZIĞ
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