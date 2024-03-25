Elazığspor, sakat ve cezalı oyunculara rağmen galibiyetle ayrıldı

Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, 2-1'lik Kelkit Hürriyetspor galibiyeti sonrası yaptığı değerlendirmede sakat ve cezalı oyunculardan dolayı kısıtlı bir kadroyla çıktıkları maçtan galibiyetle ayrılmanın önemine vurgu yaptı.
TFF 3. Lig 2. Grubun 23. haftasında konuk ettiği Kelkit Hürriyetspor'u 2-1 yenerek puanını 45'e yükselten ve zirve yolunda hata yapmayan Elazığspor'da maç sonu teknik direktör Bülent Yenihayat değerlendirmelerde bulundu. Maça tamamen baskın ve istekli bir oyun oynayarak başladıklarını ifade eden Bülent Yenihayat, "Tempomuzu çok yükseltmeden 2-0 öne geçtik. Mikail için de ayrı bir parantez açmak gerekir. 2 haftadır üst üste ceza sahası dışından güzel goller atıyor. Orta saha oyuncularından da skor katkısı almak takımın hedefleri açısından çok önemli. Oyunun ilk ve ikinci yarısında üst üste 30-40 pas yaptık, oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Genelde bu tarz oyunlarda skor üstünlüğünü ele alınınca tempo düşer ve hücum aksiyonları azalır. Biz de ikinci yarı skorun verdiği rahatlık ile tempomuzu biraz düşürdük. 2-0'dan sonra Çağrı ile karşı karşıya yararlanamadığımız çok net bir fırsat var. Devamında kalemizde pozisyon vermeden bir gol gördük. Maçın sonlarına doğru da skoru koruyarak sahadan istediğimiz galibiyeti aldık. Sakat ve cezalı oyuncularımızdan dolayı kısıtlı bir kadroyla dar bir rotasyon yapabildik" dedi.
"Herkes görevini layıkıyla yerine getirdi"
Mehmet Eksik'in performansına da dikkat çeken Yenihayat, "Bugün uzun bir aradan sonra Mehmet Eksik ilk 11 başladı ve alışık olmadığı bir mevkide sağ stoper oynadı. Oyunun tamamında hatasıza yakın bir performans sergiledi. Bu da uzun süre oynamayan oyuncular için zor bir durumdur. Burhan'ı hem önde hem de sol bekte kullanıyoruz. Mehmet Ablay'ı oyuna aldık, o da orta sahaya direnç ve güç kattı. 2-3 defa rakip ceza sahasında topla buluşarak tehdit oluşturdu. Murat oyuna girdiği her zaman kapasitesi dahilinde yüzde yüzünü sahaya veren bir oyuncu. Bugün oynayan ve oyuna sonradan giren herkes görevini layıkıyla yerine getirdi. Önümüzdeki hafta Mesut'un cezası bitecek. Metin, Burhan ve Mert gelecek hafta cezalı olan oyuncularımız" diye konuştu.
"Yarıştan Kopmadan Mücadeleyi Sürdüreceğiz"
Son maça kadar mücadelelerinin devam edeceğini kaydeden başarılı çalıştırıcı, "Uzun bir kaybetmeme serisiyle beraber, yarışta hep varız ve son maça kadar da yarıştan kopmadan bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bugün taraftarımız başta olmak üzere yönetim, futbolcu ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyeti geçen haftalarda hayatını kaybeden taraftarımız Okan Aydemir'e armağan ediyoruz. Hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
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