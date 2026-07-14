Elazığspor, Serdar Bozkurt ile Anlaştı

Elazığspor, yeni sezon öncesi Serdar Bozkurt'la yaptığı anlaşmayı resmileştirdi.

Elazığspor, yeni sezon için anlaşma sağladığı teknik direktör Serdar Bozkurt'un anlaşma detaylarını kamuoyuna açıkladı. Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Serdar Bozkurt ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diler, Serdar Bozkurt ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ