Elazığspor tam kadro çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığspor tam kadro çalıştı

16.03.2022 14:35
Elazığspor tam kadro çalıştı

Elazığspor, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti.

Elazığspor, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Bordo-beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. haftasında Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman, ısınma ağırlıklı ön koşuyla başlayıp taktik çalışma ile sona erdi. Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcılarının yönetimindeki idmana tüm futbolcular katıldı.

Bordo-beyazlı ekip, perşembe günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını devam ettirecek. - ELAZIĞ

Elazığspor tam kadro çalıştı

YORUMLAR
500
Elazığspor'un SMS kampanyasına destek çığ gibi büyüyor Elazığspor'un SMS kampanyasına destek çığ gibi büyüyor Elazığspor'a 1 iyi, 2 kötü haber Elazığspor'a 1 iyi, 2 kötü haber

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor tam kadro çalıştı - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:41:46. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığspor tam kadro çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement