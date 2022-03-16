Elazığspor tam kadro çalıştı - Son Dakika

Elazığspor, Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına tek antrenmanla devam etti. Bordo-beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 27. haftasında Nevşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek olan Elazığspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman, ısınma ağırlıklı ön koşuyla başlayıp taktik çalışma ile sona erdi. Teknik Direktör Alaattin Tutaş ve yardımcılarının yönetimindeki idmana tüm futbolcular katıldı.

Bordo-beyazlı ekip, perşembe günü yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını devam ettirecek. - ELAZIĞ