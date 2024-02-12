Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, Batman Petrolspor Maçını Değerlendirdi

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Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat 1-1'lik eşitlikle sona eren Batman Petrolspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Elazığspor, zorlu Batman Petrolspor deplasmanından son dakikalarda yediği golle beraberlikle ayrıldı. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Yenihayat, net bir penaltılarının verilmediğine dikkat çekerek, son 10 dakikada geriye yaslandıklarını ama oyun olarak daha iyi tarafın kendileri olduğunu ifade etti. Yenihayat'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Bugün maça iyi başladık. 6. dakikada Çağrı Yağız ile çaprazdan bulduğumuz pozisyonu değerlendiremedik. Maçın genelinde topa sahip olan taraf bizdik. Bahattin ile bulduğumuz gol sonucunda, peş peşe bulduğumuz pozisyonlarımız ve verilmeyen net penaltımız vardı. İkinci yanda rakibimiz 4-4-2'ye döndü, bizim için 75. dakikaya kadar avantajdı bu, daha çok topa sahip olduk ve orta sahayı rahat geçtik. Oyuncu değişikliklerinde ilk olarak Hasan yorulduğu için o bölgeden çok atak yedik ve sarı kartı olduğu için oyundan aldık. İkinci değişiklik, Çağrı'nın omzundan sakatlandığı için mecburiyetten yaptık. Son 5 dakikada Mehmet Eksik'i oyuna alarak hava toplarında rakibin etkili olmasını engellemek istedik. Oyunun son 10 dakikasında baskı yedik, kalemizde pozisyonlar verdik. Biz kesinlikle takımın geri yaslanmasını istemedik; hep üçüncü bölgede baskı yaparak rakibin kalemize gelmesini önlemek amacındaydık. Ancak skor ve deplasman psikolojisiyle istemeden de olsa maçın son anlarında bunlar yaşandı. 90+4'te yediğimiz gol sonucunda bir puanla bu maçı geçsek de oyun olarak çok daha iyi olan taraf bizdik. Önümüzdeki tüm maçlara konsantre olarak en yüksek puanı almak istiyoruz. Bu maç geride kaldı, önümüzdeki maçta evimizde büyük Elazığspor taraftarıyla buluşmak dileğiyle." - ELAZIĞ