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ELAZIĞ (İHA) – Hafta sonu alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, Çağrı'nın sakatlığı ciddi ve yaklaşık 4 hafta sürecek. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haftaya Çağrı, Fatih Kıran ve Hasan cezalı oldukları için bizimle olamayacaklar. Zor bir deplasmana gidiyoruz, inanıyorum ki onların yerine oynayacak oyuncularımız da onları aratmayacaktır" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 20. Haftası'nda evinde konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u yenerek yükselişini sürdüren Elazığspor'da maç sonu Teknik Direktör Bülent Yenihayat açıklamalarda bulundu.

Maça topa sahip olarak başladıklarını kaydeden Yenihayat, "Maçın bazı bölümlerinde adam paylaşımında sıkıntı yaşasak da oyunun kalan bölümünde bu problemi saha içerisinde çözdük. İlk yarı pozisyonlar üretsek de istediğimiz golü bulamadık. İkinci yarı oyunun hızını biraz daha arttırarak ve Mesut-Burhan değişikliği yaparak rakip sahada daha çok topa sahip olmak istedik. Burhan geniş alanlarda daha etkili olan bir oyuncu, rakibin de oyunun ikinci yarısında tamamen kapanacağını biliyorduk ve Mesut da girdikten hemen sonra asist yaparak bizi oyun ve skor olarak güçlendirdi. Oyunun devamında pozisyonlar bulduk fakat 2. golü atamadık, son 10 dakikada Hasan'ın ikinci sarı kart ile atılması sonucunda Mert ve Murat'ı oyuna alarak savunmada daha enerjik ve daha agresif olmak istedik. Bahattin ve Beykan oyunun son bölümde yorulmuşlardı" ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksik oyunculara da dikkat çeken Yenihayat, "Kart cezalısı Burak Yamaç ve Batman maçının son anlarında omzundan sakatlanan Çağrı Yağız bu maçta bizimle değillerdi. Çağrı'nın sakatlığı ciddi ve yaklaşık 4 hafta sürecek. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haftaya Çağrı, Fatih Kıran ve Hasan cezalı oldukları için bizimle olamayacaklar. Zor bir deplasmana gidiyoruz, inanıyorum ki onların yerine oynayacak oyuncularımız da onları aratmayacaktır" diye konuştu.

Açıklamasının son bölümünde taraftarlara da teşekkür eden Bülent Yenihayat, "Bu sezonki gördüğüm en yüksek seyirci sayısıydı, çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftarlarımızı mutlu etmek için tüm gücümüzle çalışmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. İyi ki varsınız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ